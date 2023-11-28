СМИ сообщили об отсутствии признаков отравления у главы ГУР Украины Буданова

Признаков отравления у руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова не обнаружено. Об этом после информации об отравлении его супруги 28 ноября пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники в спецслужбах.

«С ним все хорошо, у него ничего не обнаружили», — уточнил один из источников агентства.

Об официальных комментариях по этой теме от украинской стороны пока не сообщалось.

Ранее в этот день украинские СМИ писали об отравлении жены главы ГУР Марианны Будановой тяжелыми металлами. Девушку госпитализировали. По оценке медиков, ее отравили веществами, предназначенными сугубо для отравления конкретного человека.

Позднее появилась информация о том, что помимо Марианны отравлению подверглись еще несколько сотрудников разведслужбы. Кроме того, сообщалось, что жену Буданова могли отравить через еду.

До этого, 13 ноября, Буданов предположил, что Москва и Киев могут не подписать мирный договор по окончании спецоперации. Он привел пример события из истории, когда Советский Союз и Япония не подписали договор по Курильским островам в 1945 году после Второй мировой войны.