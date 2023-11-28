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СМИ сообщили об отсутствии признаков отравления у главы ГУР Украины Буданова

«РБК-Украина»: глава ГУР Украины Кирилл Буданов здоров, его не отравили
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Фото: commons.wikimedia.org/Yevheniy Shynkar
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Признаков отравления у руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова не обнаружено. Об этом после информации об отравлении его супруги 28 ноября пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники в спецслужбах.

«С ним все хорошо, у него ничего не обнаружили», — уточнил один из источников агентства.

Об официальных комментариях по этой теме от украинской стороны пока не сообщалось.

Ранее в этот день украинские СМИ писали об отравлении жены главы ГУР Марианны Будановой тяжелыми металлами. Девушку госпитализировали. По оценке медиков, ее отравили веществами, предназначенными сугубо для отравления конкретного человека.

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Позднее появилась информация о том, что помимо Марианны отравлению подверглись еще несколько сотрудников разведслужбы. Кроме того, сообщалось, что жену Буданова могли отравить через еду.

До этого, 13 ноября, Буданов предположил, что Москва и Киев могут не подписать мирный договор по окончании спецоперации. Он привел пример события из истории, когда Советский Союз и Япония не подписали договор по Курильским островам в 1945 году после Второй мировой войны.

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