СМИ связали организацию прослушки Залужного с властями Украины

Прослушивающие устройства, обнаруженные накануне в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, могут иметь украинское происхождение. На подобную возможность 18 декабря указало украинское издание «Страна.ua».

Поводом для этого стало заявление в Telegram-канале экс-замминистра обороны Украины Анны Маляр, которая выразила мнение, что со «спецификой работы на ответственных государственных должностях» связано постоянное наблюдение.

«Бывшая замминистра обороны Анна Маляр намекает, что прослушка в кабинете Залужного могла иметь украинское происхождение», — отметили журналисты.

Об обнаруженных устройствах для прослушки в офисе Залужного стало известно накануне вечером. Сообщалось, что средства для слежки изготовлены из элементов неустановленного образца, из-за чего отсутствует возможность определить установщика.

Позже Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело о незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации. Представители ведомства заявили, что устройства для прослушки были обнаружены не в самом кабинете главнокомандующего украинской армией, а в одном из помещений, которое могло бы в будущем использоваться им для работы.

Ранее, 14 декабря, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что заседания ставки Верховного главнокомандующего ВСУ проходят с горячими дискуссиями между Залужным и президентом страны Владимиром Зеленским.

До этого, 28 ноября, журнал The Economist писал, что конфликт между Зеленским и Залужным спровоцирован провалом контрнаступления ВСУ. По информации издания, главком украинской армией высказался против оптимистичных взглядов своего президента, что и положило начало раздору.

В начале ноября Залужный в интервью тому же изданию назвал украинский конфликт тупиковым для Киева.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.