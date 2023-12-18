СБУ возбудила уголовное дело по факту прослушки офиса Залужного

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила 17 декабря уголовное дело о незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации после того, как в офисе главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного обнаружили прослушивающие устройства.

«СБУ открыла уголовное производство по факту обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по ч. 2 ст. 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УК Украины», ― сказано в заявлении ведомства в Telegram-канале.

Как уточнили представители СБУ, устройства для прослушки были обнаружены не в самом кабинете главнокомандующего украинской армией, а в одном из помещений, которое могло бы в будущем использоваться им для работы.

По предварительным данным, устройство для слежки находилось в нерабочем состоянии. На месте обнаружения «жучков» сотрудники СБУ не нашли средств накопления информации и удаленной передачи данных. Прослушивающее устройство будет передано на экспертизу, заявили в ведомстве.

Об обнаруженных устройствах для прослушки в офисе Залужного стало известно вечером этого же дня. Сообщалось, что средства для слежки изготовлены из элементов неустановленного образца, из-за чего отсутствует возможность определить установщика.

На этой неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что заседания ставки верховного главнокомандующего ВСУ проходят с горячими дискуссиями между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Валерием Залужным.

До этого стало известно, что конфликт между Зеленским и Залужным спровоцирован провалом контрнаступления. Как сообщили журналисты издания The Economist, отношения между президентом и главнокомандующим оцениваются как ужасные.