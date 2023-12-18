В кабинете помощника Залужного тоже нашли прослушку

Прослушивающие устройства нашли не только у главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, но и у его личного помощника Константина Бушуева. Об этом 18 декабря сообщило украинское издание «Вести».

Эту информацию подтвердили источники. Кроме того, украинское издание «Цензор» уточнило, что всех имеющих доступ к кабинетам генштаба проверяют, в том числе, на детекторе лжи.

Ранее в этот день издание «Страна.ua» отметило, что прослушивающие устройства, обнаруженные накануне в кабинете Залужного, могут иметь украинское происхождение. Поводом для этого стало заявление экс-замминистра обороны Украины Анны Маляр, которая выразила мнение, что со «спецификой работы на ответственных государственных должностях» связано постоянное наблюдение.

До этого, 17 декабря, сообщалось, что в кабинете главнокомандующего ВСУ обнаружили прослушивающие устройства. Кроме того, на прошлой неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что заседания ставки Верховного главнокомандующего ВСУ проходят с горячими дискуссиями между президентом Владимиром Зеленским и Залужным.

В конце ноября стало известно об отравлении жены начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова Марианны Будановой. Тогда представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что по факту отравления ведется расследование.

Тогда же появилась информация, что отравлению подверглось еще несколько сотрудников разведслужбы. Сообщалось, что жену Буданова могли отравить через еду. У самого Буданова признаков отравления не обнаружено.