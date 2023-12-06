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Американский политолог рассказал о планах США в отношении Зеленского

Политолог Вароли: США забудут о конфликте на Украине к выборам 2024 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Руководство США устало от президента Украины Владимира Зеленского, который проиграл в конфликте с Россией, поэтому Вашингтон скоро избавится от него и забудет об этом конфликте уже к президентским выборам в стране. Таким мнением 6 декабря в разговоре с «Известиями» поделился американский политолог Джон Вароли.

«Американские сенаторы и конгрессмены устали от Зеленского: он назойлив, всё время просит денег. Если раньше он был для всех героем, то сейчас его воспринимают как плохого актера и лжеца. Он использовал уже больше $100 млрд — он взял их, но никто не знает, на что они пошли», — считает эксперт.

По его словам, тот факт, что президент Украины проиграл, очевиден и теперь Вашингтон, который не любит поражения, скорее всего, избавится от него.

«Они (США. — Ред.) не жалуют проигравших и не прощают их. Это как мафия: когда ты им нужен, они будут тебя поддерживать. Но когда ты станешь для них бесполезен или когда ты проиграешь — они уничтожат тебя. Именно это и происходит сейчас», — подчеркнул Вароли, добавив, что Зеленский, осознавая свой провал, всё еще осмеливается просить у Запада еще денег.

Политолог убежден, что американцы забудут об украинском конфликте к президентским выборам в США в 2024 году. В стране уже наблюдается вытеснение этой темы из информационного поля, а президент Джо Байден и демократы контролируют 95% СМИ, отмечает он.

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О том, что на Западе желают избавиться от Зеленского, Вароли уже говорил 4 декабря. Тогда он поделился мнением с «Известиями», что украинского лидера как минимум снимут с поста президента, однако возможен и сценарий, при котором он «погибнет в результате несчастного случая».

6 декабря американский журнал Newsweek также написал, что президент Украины в последнее время терпит одни неудачи и находится в очень тяжелом положении по всем фронтам. На фоне этого Россия становится только сильнее, а украинского лидера начинают сильно критиковать оппозиционные силы в стране, отмечается в публикации.

3 декабря лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что в Вашингтоне пришли к выводу, что настало время обвинить в провале Зеленского. По его словам, США, или «управляющее государство», поступают в привычной для себя манере: создают марионетку, а затем бросают ее и уничтожают.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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