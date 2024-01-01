FT узнала о реакции Зеленского на слова Залужного о провале ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский разозлился, когда узнал об интервью главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного журналу The Economist, где он признал неприятную правду о ситуации на фронте. Об этом 1 января написала газета Financial Times.

«До этого момента Залужный оставался в стороне от внимания СМИ, за некоторыми исключениями, в частности, ноябрьским интервью журналу The Economist, в котором он сказал, что ситуация зашла в тупик — запретное слово в правительственных кругах, которое привело президента в ярость», — говорится в материале.

1 ноября Залужный в интервью для журнала The Economist рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, отметил он.

Зеленский 4 ноября не согласился с мнением главкома. Он признал, что наступление ВСУ проходит сложно в связи с тем, что российские силы контролируют небо, но «это не патовая ситуация». При этом замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что высказывание Залужного было неуместным и вызвало панику у руководства стран Запада.

28 ноября The Economist сообщил, что конфликт между Зеленским и Залужным спровоцирован провалом контрнаступления. Также издание отмечает, что взаимоотношения президента и главнокомандующего испортились после интервью Залужного The Economist в начале ноября, в котором генерал назвал украинский конфликт тупиковым для Киева.

Позднее газета Financial Times со ссылкой на источник написала, что после слов Залужного о ситуации на линии фронта некоторые западные лидеры позвонили в Киев, чтобы уточнить, являются ли теперь для украинской стороны переговоры с Россией приоритетными.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.