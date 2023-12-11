FT сообщила о звонке западных лидеров в Киев после интервью Залужного
После слов главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о ситуации на линии фронта некоторые западные лидеры позвонили в Киев, чтобы уточнить, являются ли теперь для украинской стороны переговоры с Россией приоритетными. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источник.
«Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом», — отмечается в материале, который в понедельник, 11 декабря, цитирует «Газета.Ru».
1 ноября Залужный в интервью для журнала The Economist рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, отметил он.
Украинский президент Владимир Зеленский 4 ноября не согласился с мнением главкома. Он признал, что наступление ВСУ проходит сложно в связи с тем, что российские силы контролируют небо, но «это не патовая ситуация». При этом замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что высказывание Залужного было неуместным и вызвало панику у руководства стран Запада.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.