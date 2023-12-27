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В США заявили о смене стратегии по Украине в сторону переговоров

Politico: США стремятся сместить конфликт на Украине в сторону переговоров с РФ
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Американские и европейские власти ввиду провального контрнаступления и проблем с финансированием переключают свое внимание с военной поддержки Украины на улучшение ее позиций в возможных переговорах с РФ о прекращении конфликта. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники 27 декабря.

«В течение двух лет Байден (президент США Джо Байден. — Ред.) и Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский. — Ред.) были сосредоточены на том, чтобы вытеснить российские войска с Украины. Сейчас Вашингтон обсуждает переход к более оборонительной позиции», — указано в статье.

Издание считает, что переговоры, к которым стремятся США, скорее всего, будут включать передачу части территорий Украины России.

Как подчеркнул источник газеты, стратегический сдвиг в сторону обороны направлен на укрепление позиций Украины в потенциальных переговорах с РФ. При этом отмечается, что Запад исходит и из климатического фактора: в ближайшие два-три месяца будет труднее переходить в наступление.

Издание отмечает, что для Байдена украинский конфликт в разгар напряженной предвыборной кампании может оказаться «непростой задачей».

«Поскольку на Украине заканчиваются как войска, так и оружие, отказ Зеленского рассматривать какие-либо новые переговоры с Москвой выглядит все более политически несостоятельным внутри страны. Украинский президент, стремящийся призвать еще полмиллиона военнослужащих, сталкивается с растущей внутренней оппозицией со стороны своего главнокомандующего генерала Валерия Залужного и мэра Киева Виталия Кличко», — сообщается в статье.

Источники издания утверждают, что проблемой для Украины может послужить возможное наступление России весной.

«С политической точки зрения беспокойство вызывает то, что [президент России Владимир] Путин не начнет переговоры, пока не увидит, кто станет следующим президентом США», — отмечается в газете.

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10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину. В связи с этим конгресс призвали утвердить запрос Белого дома на выделение дополнительных $60 млрд на помощь Украине. Оппозиция из Республиканской партии тормозила процесс, поскольку большая часть обсуждаемой помощи Украине «остается дома».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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