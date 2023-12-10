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Белый дом заявил об остатке $1 млрд для пополнения собственных арсеналов США

Янг: после помощи Украине у США остался $1 млрд для собственных военных нужд
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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У США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину. Об этом 10 декабря сообщила глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг.

«У нас остался примерно $1 млрд на восполнение наших собственных запасов», — заявила Янг в разговоре с телеканалом CBS.

В связи с этим она призвала конгресс утвердить запрос Белого дома на выделение дополнительных $60 млрд на помощь Украине, что сейчас тормозит оппозиция из Республиканской партии, поскольку большая часть обсуждаемой помощи Украине «остается дома».

«Таким образом, всë сводится к политическому решению. Готовы ли мы рисковать своей обороноспособностью в то время, как мир становится всë сложнее?.. Или конгресс примет меры к тому, чтобы обеспечить нашу собственную безопасность и поддержать союзников, таких как Украина?» — задалась вопросом она.

Она отметила, что большую часть из этого финансирования получает оборонно-промышленный комплекс США, чтобы производить больше снаряжения, оружия и боеприпасов.

«Это американские рабочие места, хорошо оплачиваемые американские рабочие места», — заявила она.

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До этого, 8 декабря, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в настоящее время подвижек по переговорам с конгрессом США о выделении новой помощи Украине нет. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что президент США Джо Байден готов к компромиссам для утверждения бюджета в интересах Украины.

Ранее, 7 декабря, сообщалось, что законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине не прошел голосование в сенате США. Тогда же газета The New York Times сообщила, что военная поддержка Украины «висит на волоске» из-за действий Байдена, который своими решениями не только не добился одобрения у республиканцев, но и расколол мнения членов собственной Демократической партии.

9 декабря жена украинского лидера Елена Зеленская обратилась к Западу с просьбой не прекращать финансовую поддержку Украины. В интервью телеканалу Би-би-си она отметила, что в случае отказа западных стран от поддержки Киева украинцам грозит «смертельная опасность» и им «останется только умирать».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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