Залужный опроверг слова Зеленского о количестве мобилизуемых

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный во вторник, 26 декабря, опроверг слова украинского президента Владимира Зеленского о числе мобилизуемых в стране.

19 декабря глава государства заявил, что генштаб и главком предложили ему мобилизовать 450–500 тыс. человек. Комментируя эти слова, Залужный в эфире телеканала «Рада» заявил, что командование ВСУ не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей, которых хотят призвать на военную службу.

«Военное командование никакого запроса не делало на какие-то там цифры и тому подобное», — сказал он.

В этот же день украинский кабмин внес в Верховную раду новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию. Вдобавок хотят для всех граждан Украины в возрасте с 18 до 25 лет ввести базовую общевойсковую подготовку.

Мобилизация на Украине происходит на фоне сообщений о растущих разногласиях между Залужным и Зеленским. Так, 22 декабря экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Зеленского могут сместить и расстрелять по приказу Залужного. Он предположил, что в январе или феврале на Украине произойдет переворот.

До этого, 18 декабря, бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сказал, что Залужный может попробовать свергнуть Зеленского.