На Украине сообщили о внесении в раду нового законопроекта о мобилизации

Украинский кабинет министров внес в Верховную раду новый законопроект о мобилизации. Об этом сообщил 25 декабря Telegram-канал «Страна.ua», подтверждение также появилось на сайте парламента. Документ, в частности, предполагает снизить призывной возраст до 25 лет и ввести электронные повестки.

Согласно законопроекту, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию. Вдобавок хотят для всех граждан Украины в возрасте с 18 до 25 лет ввести базовую общевойсковую подготовку.

Также в документе говорится о том, что повестки в военкоматы будут высылаться гражданам «через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или на электронную почту».

При этом украинцы, которые не явятся по повестке, временно не смогут выезжать за границу, осуществлять операции с движимым и недвижимым имуществом, управлять собственным транспортным средством и распоряжаться деньгами и другими ценностями. Также уклонистам откажут в оформлении кредитов и займов, им отменят все льготы и госуслуги. Все эти меры будут сняты, как только гражданин явится в территориальный центр комплектации (ТЦК).

Также уточняется, что мужчинам призывного возраста, которые находятся за пределами страны, будут делать паспорта только по предъявлении военно-учетных документов.

Ранее, 25 декабря, член оборонного комитета рады Вадим Ивченко рассказал, что граждан Украины, которые уехали за границу и не встали на воинский учет, могут лишить права на консульские и банковские услуги. Он также подчеркнул также, что банковские карты уклоняющихся от призыва могут заблокировать.

До этого, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал о предложении военных в связи с неудачами на фронте призвать еще около 500 тыс. человек. Точную цифру он не подтвердил, так как в стране нет понимания по вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих.

13 декабря депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила мобилизовать женщин на должности в тылу. По ее словам, законопроект будет зарегистрирован в течение двух недель. 5 декабря Безуглая также призвала женщин вступить в ряды ВСУ на волонтерских началах.

Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская 11 декабря заявила, что Украина провалила мобилизацию, а комплектация армии республики происходит по количественному, а не качественному признаку.

В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, тогда же было введено военное положение. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.