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Депутат рады призвала женщин на Украине вступить в ряды ВСУ

Депутат рады Безгулая призвала женщин вступить в ВСУ в качестве добровольцев
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Фото: Global Look Press/Vincenzo Circosta
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Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала волонтеров, в том числе женщин, вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве добровольцев. Об этом она написала на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Уважаемые мобилизованные военнослужащие, вы же хотите, чтобы к вам в подразделение пришли новые? Чтобы вас поселили? Дали отдохнуть? А как говорят, да я же доначу/я волонтер, я держу фронт здесь? Поэтому и написала: лучшее волонтерство – 2024 — прийти в ВСУ. Это касается и женщин», — написала депутат.

Безуглая добавила, что сама была мобилизована в 2015 году и прошла службу.

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Ранее, 20 ноября, в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, что количество женщин в рядах украинской армии превышает 40 тыс. человек.

До этого, 8 ноября, Верховная рада поддержала законопроекты президента Украины Владимира Зеленского о продлении военного положения в стране и всеобщей мобилизации до 14 февраля 2024 года.

В конце октября подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко подтвердил, что в рядах украинских войск на линии фронта продолжает увеличиваться число женщин. По его словам, в некоторых подразделениях процентное соотношение девушек достигает практически 20%.

Еще в сентябре советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин отметил, что на Украине женщин агитируют участвовать в боевых действиях из-за серьезных потерь в живой силе. Он подчеркнул, что призывы распространяются не только на обладательниц военно-учетных специальностей.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны. Летом текущего года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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