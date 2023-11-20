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СВР заявила о росте числа женщин в ВСУ из-за нехватки военных

СВР сообщила, что из-за нехватки людей в рядах ВСУ служит более 40 тыс. женщин
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Фото: REUTERS/Ercin Erturk
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Западные страны требуют от Киева активизировать мобилизацию для восполнения больших потерь после контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), а количество женщин в рядах украинской армии превышает 40 тыс. человек. Об этом 20 ноября сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

«Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что Запад требует от режима Зеленского, не считаясь с потерями, продемонстрировать мировому сообществу невозможность победы России в украинском конфликте», — говорится в сообщении.

Как уточняет «Газета.Ru», Киев уже повысил возрастную планку для набора женщин в армию до 60 лет. Кроме того, с октября мобилизации подлежат женщины-медики, из-за чего в украинских больницах, аптеках и поликлиниках начался дефицит кадров.

В СВР добавили, что США и Великобритания рекомендуют руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также провести дополнительную мобилизацию женщин. Отмечается, что министр обороны страны Рустем Умеров предложил Верховной раде изучить возможность снижения минимального возраста для призыва в армию.

Ранее, 8 ноября, Верховная рада поддержала законопроекты президента Украины Владимира Зеленского о продлении военного положения в стране и всеобщей мобилизации до 14 февраля 2024 года. До этого, 25 октября, член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин заявил, что мобилизация на Украине может быть усилена в том числе из-за потерь на фронте.

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Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны. Летом текущего года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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