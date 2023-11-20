В СВР рассказали о рекомендациях Запада Киеву по мобилизации

США и Великобритания ориентирует украинское руководство на максимальную активизацию мобилизационных мероприятий для восполнения больших потерь после неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 ноября заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Заявление распространило пресс-бюро ведомства.

«Запад требует от режима [президента Украины Владимира] Зеленского, не считаясь с потерями, продемонстрировать мировому сообществу невозможность победы России в украинском конфликте», — отметил Нарышкин.

По информации разведки, США и Великобритания дали Киеву рекомендации по снижению до 17 лет и повышении до 70 лет призывного возраста в стране, а также по проведению дополнительной мобилизации женщин. Кроме того, Нарышкин указал, что глава минобороны Украины Рустем Умеров предложил Верховной раде изучить возможность понижения минимального призывного возраста.

«Если это произойдет, то киевский режим подтвердит свою нацистскую сущность, направив в пекло войны 17-летних юношей для продления агонии ВСУ», — подчеркнул глава СВР, сравнив такие действия с действиями фашистской Германии по созданию осенью 1944 года народного ополчения нацистов «Фольксштурм», в рамках которого формировались детские отряды «Гитлерюгенд».

Ранее, 8 ноября, Верховная рада поддержала законопроекты Зеленского о продлении военного положения в стране и всеобщей мобилизации до 14 февраля 2024 года. До этого, 25 октября, член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин заявил, что мобилизация на Украине может быть усилена в том числе из-за потерь на фронте.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны. Летом текущего года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации.

Кроме того, в сентябре минобороны Украины выпустило приказ, исходя из которого будут мобилизовывать ограниченно годных к военной службе мужчин. Ведомство внесло изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в украинской армии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.