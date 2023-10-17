В ЛНР рассказали об увеличении количества женщин в рядах ВСУ

В рядах украинских войск на линии фронта продолжает увеличиваться количество женщин. Об этом 17 октября заявил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

«В ходе мониторинга радиоэфиров и переговоров между военнослужащими ВФУ установлен факт увеличения количества женщин в украинских формированиях, находящихся в красной зоне. В некоторых подразделениях процентное соотношение женщин достигает практически 20%», — приводит его слова «РИА Новости» .

По его словам, девушки служат на различных должностях рядового и командного звена.

Ранее, 16 октября, президент России Владимир Путин оценил потери Украины в ходе контрнаступления украинской армии как восемь к одному.

По мнению военного эксперта, директора Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковника в отставке Юрия Кнутова, причиной рекордных потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал выбор ими тактики штурма исключительно личным составом, без поддержки авиации и танков.

14 октября бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong отметил, что ВСУ понесли колоссальные потери и оказались на грани полного уничтожения. Украинская сторона имеет «какие-то резервы, которые бросит в бой», однако, по сути, армия Украины уничтожена, уверен он.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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