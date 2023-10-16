Военный эксперт назвал причину крупных потерь ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) избрали в рамках контрнаступления тактику штурма исключительно личным составом, без поддержки авиации и танков, что в большей части стало причиной рекордных потерь. Об этом военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов заявил в понедельник, 16 октября.

Он отметил, что тот, кто атакует, всегда больше теряет и есть устоявшийся подход, говорящий о необходимости преимущества в личном составе от трех до пяти раз у атакующей стороны.

«Кроме того, Украина использовала тактику «мясных штурмов», когда личный состав бросали в атаку без поддержки авиации, тяжелой артиллерии и танков», — сказал эксперт в разговоре с Lenta.Ru.

По словам полковника, малые тактически группы численностью до 10 человек пытались прорывать оборону, попадая на минные поля, под огонь артиллерии, минометный огонь и только затем проникая в окопы. Именно такие штурмы применялись на трех основных участках фронта.

«Также Украина пыталась не оставлять Артемовск (украинское название Бахмут). Для этого осуществляла постоянные контратаки на позиции наших войск, это тоже привело к потерям. Тактика Украины в принципе достаточно странная и предполагает потери, но на это не обращают внимание, потому что важнее отчитаться о том, что хоть какие-то задачи контрнаступления решены», — рассказал эксперт.

Кнутов отметил, что ВСУ удалось добиться немногого в рамках контрнаступления. Они смогли срезать выступ в южнодонецком направлении, вклиниться по направлению Орехов – Токмак, но эти успехи носят исключительно тактический характер.

«Они не привели даже к прорыву основной линии обороны. Противник захватил какие-то передовые опорные пункты и на этом все остановилось. Основные линии обороны до первой линии прорваны не были. Задачи, которые стояли перед украинской армией, не решены», — заключил военный.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины в ходе контрнаступления украинской армии оцениваются как восемь к одному, передает НСН.

Кроме того, он отметил, что Вооруженные силы (ВС) России улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. ВСУ готовят новые наступательные операции на отдельных участках боевых действий и российская армия об этом знает и реагирует соответствующим образом, добавил глава государства.

При этом президент РФ заявил, что Москва никогда не возражала завершить конфликт мирными методами, однако этому мешает позиция Киева, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее, 14 октября, экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong отметил, что ВСУ понесли колоссальные потери и оказались на грани полного уничтожения. Украинская сторона имеет «какие-то резервы, которые бросит в бой». Однако, по сути, армия Украины уничтожена, уверен он.

В тот же день бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что безрезультативное контрнаступление украинской армии привело к деморализации украинских солдат. ВСУ не смогли добиться каких-то значимых достижений на фронте за четыре месяца наступления. Однако под командованием киевского режима украинская армия потеряла много боевиков и лишились большого количества оружия и военной техники, подчеркнул бывший советник Кучмы.

Накануне газета Al Khaleej написала, что президент Украины Владимир Зеленский и его западные союзники обеспокоены активной подготовкой Вооруженных сил РФ к продолжению специальной военной операции (СВО) предстоящей зимой. По данным издания, Москва развивает тактику ведения боевых действий в зимние месяцы. Между тем ВС РФ уже получили более современные вооружения и укрепили линии обороны в зоне СВО.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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