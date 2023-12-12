Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская заявила, что Украина провалила мобилизацию, а комплектация армии республики происходит по количественному, а не качественному признаку. Соответствующее заявление она сделала 11 декабря в интервью украинскому изданию «Телеграф».

«Первая проблема — комплектация (Вооруженных сил Украины (ВСУ). — Ред.) по принципу количества, а не качества. Провал мобилизации не является секретом. Но это следствие и расслабления общества «победой уже завтра», и отбора и методов работы ТЦК (территориальных центров комплектования. — Ред.), и, конечно, отношения к рядовому бойцу в армии в целом», — заявила Бобровская.

По ее словам, украинцев также возмущают методы работы ТЦК, которые могут призывать в ВСУ всех мужчин в определенном селе или районе. Кроме того, есть семьи, где служат все мужчины, отметила нардеп.

«Отдельный вопрос — возраст. Никогда мужчины старше 50 или даже 45 не продемонстрируют физические результаты, как у мужчины старше 30–35. И конечно, качество — командирам нереально тяжело приводить в сознание или командовать бойцами, у которых есть зависимости или которые вообще пришли с болезнями, недопустимыми на службе», — добавила Бобровская.

8 декабря советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что новая волна мобилизации на Украине будет сложной. Как отметил Подоляк, украинскими властями в настоящее время разрабатывается новая программа мобилизационных мероприятий, а также пересматриваются подходы к набору новых граждан в ряды ВСУ. До этого, 6 декабря, в интервью австрийской газете Die Presse Подоляк признал, что ВСУ испытывают трудности с продвижением своих войск.

6 декабря американский журнал Newsweek написал о том, что президент Украины Владимир Зеленский в последнее время терпит одни неудачи и находится в очень тяжелом положении по всем фронтам. В материале отмечается, что страны Запада начали отказываться присылать дополнительную военную помощь ВСУ, а армия страны не добивается никаких успехов.

Ранее, в конце ноября, немецкая газета Bild отметила, что в рядах ВСУ растет недовольство генералитетом, правительством и лично Зеленским. Солдаты ВСУ указали на «непредусмотрительность» руководства страны, а также заявили об отсутствии системы связи между соседними отрядами в армии. Они отметили, что каждому отделению приходится воевать за себя.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.