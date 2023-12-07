Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают трудности с продвижением своих войск. Об этом в среду, 6 декабря, сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью австрийской газете Die Presse.

«Наступление [ВСУ] не принесло того результата, который мы [Украина] хотели бы увидеть <…> Нам необходимо получить технологическое преимущество», — указал он.

Подоляк отметил, что военное руководство Украины в данный момент занимается внесением корректировок как с тактической, так и со стратегической точки зрения.

В этот же день координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что американские власти оценили риск того, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией без дополнительной помощи со стороны США как высокий.

Американский журнал Newsweek 6 декабря написал о том, что президент Украины в последнее время терпит одни неудачи и находится в очень тяжелом положении по всем фронтам. В материале отмечается, что страны Запада начали отказываться присылать дополнительную военную помощь ВСУ, а армия страны не добивается никаких успехов.

Ранее, в конце ноября, газета Bild отметила, что в рядах ВСУ растет недовольство генералитетом, правительством и лично Зеленским. Солдаты ВСУ указали на «непредусмотрительность» руководства страны, а также заявили об отсутствии системы связи между соседними отрядами в армии. Они отметили, что каждому отделению приходится воевать за себя.

Тогда же генсек НАТО Йенс Столтенберг признал «сложную ситуацию», сложившуюся для ВСУ, и большие потери украинской армии. Он обратил внимание, что на линии соприкосновения наблюдаются «интенсивные боевые действия».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.