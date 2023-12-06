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США оценили риск поражения Украины в конфликте с Россией как высокий
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США оценили риск поражения Украины в конфликте с Россией как высокий

Белый дом: существует большой риск, что Украина может проиграть конфликт
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Американские власти оценили риск того, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией без дополнительной помощи со стороны США, как высокий. Об этом 6 декабря заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Таким образом он прокомментировал журналистам непринятие американским конгрессом решения по предоставлению дополнительной помощи Киеву.

«Существует большой риск того, что Украина может проиграть», — заявил он во время пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube.

Он также сообщил, что Белый дом отверг требования республиканцев по ужесточению контроля над южной границей США, которые ранее были выдвинуты как условия для продолжения помощи Украине.

«Мы знаем, что в Конгрессе есть двухпартийная поддержка Украины, но нас обманул ряд республиканцев, которые хотят удерживать поддержку Украины в заложниках, [требуя введения] ряда довольно радикальных пограничных мер», — сказал он.

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Ранее, 4 декабря, директор по бюджету в Белом доме Шаланда Янг сообщила, что у США к концу текущего года закончатся средства для помощи Украине. По словам Янг, бездействие американских парламентариев «угрожает Украине, при этом не только поставив под угрозу достигнутые Украиной успехи, но и повысив вероятность военных побед России».

В середине ноября шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев заявил о том, что США предоставят Украине новый транш военной помощи на $100 млн. При этом посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал новый пакет военной помощи Киеву успокоительной пилюлей. Он указал, что положение на фронте и в украинской власти на грани коллапса.

17 ноября президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства страны без помощи Украине. Законопроект о временном финансировании одобрен двумя палатами американского конгресса и также не предусматривает помощи Израилю.

В том же месяце президент РФ Владимир Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. По его словам, любые боевые действия всегда являются трагедией и необходимо «думать о том, как прекратить эту трагедию».

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