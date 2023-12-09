Будущее Украины сейчас напрямую зависит от решимости граждан страны вкладывать все силы в ее защиту. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире единого украинского телемарафона.

«Мобилизация [на Украине] будет сложной», — заявил он.

Как отметил Подоляк, украинскими властями в настоящее время разрабатывается новая программа мобилизационных мероприятий, а также пересматриваются подходы к набору новых граждан в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 6 декабря, в интервью австрийской газете Die Presse Подоляк признал, что ВСУ испытывают трудности с продвижением своих войск. По его словам, военное руководство Украины активно занимается внесением корректировок как с тактической, так и со стратегической точки зрения.

В тот же день американский журнал Newsweek написал о том, что президент Украины Владимир Зеленский в последнее время терпит одни неудачи и находится в очень тяжелом положении по всем фронтам. В материале отмечается, что страны Запада начали отказываться присылать дополнительную военную помощь ВСУ, а армия страны не добивается никаких успехов.

Ранее, в конце ноября, немецкая газета Bild отметила, что в рядах ВСУ растет недовольство генералитетом, правительством и лично Зеленским. Солдаты ВСУ указали на «непредусмотрительность» руководства страны, а также заявили об отсутствии системы связи между соседними отрядами в армии. Они отметили, что каждому отделению приходится воевать за себя.

Тогда же генсек НАТО Йенс Столтенберг признал «сложную ситуацию», сложившуюся для ВСУ, и большие потери украинской армии. Он обратил внимание, что на линии соприкосновения наблюдаются «интенсивные боевые действия».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.