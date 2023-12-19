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Зеленский сообщил о предложении военных дополнительно призвать 500 тыс. человек

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/President Of Ukraine
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Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря во время пресс-конференции рассказал о предложении военных дополнительно призвать 450–500 тыс. украинцев. Его слова передает издание «Страна.ua».

Как уточняется, эта цифра не утверждена президентом Украины, поскольку в стране нет понимания во вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих. Он добавил, что «пока не увидел демобилизации» на фронте.

Днем ранее депутат Верховной рады от партии «Голос» Инна Совсун предположила, что ситуация на Украине может ухудшиться настолько, что потребуется мобилизация женщин. При этом она отметила, что необходимо определиться с категориями женщин, которые подлежат мобилизации, и другими вопросами организации и обеспечения этих мероприятий.

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Накануне издание The Economist написало, что украинцы не стремятся идти на службу, поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают недостаток бойцов. Министерство обороны страны осознает проблему и начало работу над новой стратегией мобилизации. Реформы будут направлены на формирование цифрового реестра, чтобы новобранцы могли сами определить, где они будут служить. Также планируется разработка более четкой системы отдыха и ротаций.

13 декабря депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила мобилизовать женщин на должности в тылу. По ее словам, законопроект будет зарегистрирован в течение двух недель. 5 декабря Безуглая также призвала женщин вступить в ряды ВСУ на волонтерских началах.

Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская 11 декабря заявила, что Украина провалила мобилизацию, а комплектация армии республики происходит по количественному, а не качественному признаку.

В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, тогда же было введено военное положение. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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