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Депутат Верховной рады допустила мобилизацию женщин на Украине

Власти Украины не исключают, что может потребоваться мобилизация женщин
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Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
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Депутат Верховной рады от партии «Голос» Инна Совсун 18 декабря предположила, что ситуация на Украине может ухудшиться настолько, что потребуется мобилизация женщин.

«Будут непопулярные решения. Я не отрицаю, что до мобилизации женщин мы можем дойти. Если это нужно для обороны, значит, это нужно для обороны. Должно быть заявление: друзья, мы либо проигрываем <…> либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин», — приводит ее слова агентство УНИАН.

При этом Совсун отметила, что необходимо определиться с категориями женщин, которые подлежат мобилизации, и другими вопросами организации и обеспечения этих мероприятий.

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Накануне издание The Economist написало, что украинцы не стремятся идти на службу, поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают недостаток бойцов. Министерство обороны страны осознает проблему и начало работу над новой стратегией мобилизации. Реформы будут направлены на формирование цифрового реестра, чтобы новобранцы могли сами определить, где они будут служить. Также планируется разработка более четкой системы отдыха и ротаций.

13 декабря депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила мобилизовать женщин на должности в тылу. По ее словам, законопроект будет зарегистрирован в течение двух недель. 5 декабря Безуглая также призвала женщин вступить в ряды ВСУ на волонтерских началах.

Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская 11 декабря заявила, что Украина провалила мобилизацию, а комплектация армии республики происходит по количественному, а не качественному признаку.

29 ноября в Днепре (ранее Днепропетровск) на Украине выписали повестку о явке в военкомат 86-летней женщине с медицинским образованием. С 1 октября 2023 года на Украине вступило в силу постановление о том, что женщины-медики и фармацевты должны встать на воинский учет.

В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России 20 ноября сообщили, что США и Великобритания рекомендуют руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также провести дополнительную мобилизацию женщин.

14 октября всех военнообязанных, включая женщин-медиков, призвали явиться в военкоматы Украины для обновления данных.

До этого, 13 сентября, советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин отметил, что на Украине женщин агитируют участвовать в боевых действиях из-за серьезных потерь в живой силе. Он подчеркнул, что призывы распространяются не только на обладательниц военно-учетных специальностей.

В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, тогда же было введено военное положение. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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