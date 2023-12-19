Депутат Верховной рады допустила мобилизацию женщин на Украине
Депутат Верховной рады от партии «Голос» Инна Совсун 18 декабря предположила, что ситуация на Украине может ухудшиться настолько, что потребуется мобилизация женщин.
«Будут непопулярные решения. Я не отрицаю, что до мобилизации женщин мы можем дойти. Если это нужно для обороны, значит, это нужно для обороны. Должно быть заявление: друзья, мы либо проигрываем <…> либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин», — приводит ее слова агентство УНИАН.
При этом Совсун отметила, что необходимо определиться с категориями женщин, которые подлежат мобилизации, и другими вопросами организации и обеспечения этих мероприятий.
Накануне издание The Economist написало, что украинцы не стремятся идти на службу, поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают недостаток бойцов. Министерство обороны страны осознает проблему и начало работу над новой стратегией мобилизации. Реформы будут направлены на формирование цифрового реестра, чтобы новобранцы могли сами определить, где они будут служить. Также планируется разработка более четкой системы отдыха и ротаций.
13 декабря депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила мобилизовать женщин на должности в тылу. По ее словам, законопроект будет зарегистрирован в течение двух недель. 5 декабря Безуглая также призвала женщин вступить в ряды ВСУ на волонтерских началах.
Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская 11 декабря заявила, что Украина провалила мобилизацию, а комплектация армии республики происходит по количественному, а не качественному признаку.
29 ноября в Днепре (ранее Днепропетровск) на Украине выписали повестку о явке в военкомат 86-летней женщине с медицинским образованием. С 1 октября 2023 года на Украине вступило в силу постановление о том, что женщины-медики и фармацевты должны встать на воинский учет.
В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России 20 ноября сообщили, что США и Великобритания рекомендуют руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также провести дополнительную мобилизацию женщин.
14 октября всех военнообязанных, включая женщин-медиков, призвали явиться в военкоматы Украины для обновления данных.
До этого, 13 сентября, советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин отметил, что на Украине женщин агитируют участвовать в боевых действиях из-за серьезных потерь в живой силе. Он подчеркнул, что призывы распространяются не только на обладательниц военно-учетных специальностей.
В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, тогда же было введено военное положение. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.