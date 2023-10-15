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На Украине призвали всех военнообязанных явиться в центры комплектования

«Страна.ua»: на Украине всех военнообязанных призвали явиться в военкоматы
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Всех военнообязанных, включая женщин-медиков, призвали явиться в военкоматы Украины для обновления данных. Об этом 14 октября сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Фитьо.

«Всем военнообязанным на Украине нужно явиться в ТЦК (территориальные центры комплектования и социальной поддержки — так называют украинские военкоматы. — Ред.), чтобы обновить данные. Это касается и женщин-медиков», — передают журналисты слова Фитьо.

По данным издания, руководитель пресс-службы сухопутных войск ВСУ обратил внимание на то, что военнообязанный должен представить соответствующие документы в случае наличия у него права на отсрочку.

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Ранее, 5 октября, на Украине допустили возможность призыва всех мужчин в ряды украинской армии. Спикер Полтавского областного военкомата Роман Истомин заявил, что каждый мужчина должен в стране быть готов к тому, чтобы отправиться воевать.

До этого, 5 сентября, в Asia Times сообщалось, что из-за значимых потерь на фронте Украина обратится к Европе с просьбой вернуть украинцев призывного возраста. По словам автора статьи, в Польше и Молдавии уже возникли конфликты из-за попыток Киева забрать мужчин, годных к военной службе.

3 сентября минобороны Украины выпустило приказ, исходя из которого будут мобилизовывать ограниченно годных к военной службе мужчин. Так, ведомство внесло изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в украинской армии.

Ранее, 26 августа, секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на Украине, скорее всего, будет объявлена дополнительная мобилизация.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года. При этом наряду с ним в стране действует закон о всеобщей мобилизации. Согласно распоряжению, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.

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