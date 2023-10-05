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На Украине допустили возможность призыва всех мужчин в ВСУ

Представитель военкомата на Украине призвал всех мужчин быть готовыми воевать
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Фото: Соцсети
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Каждый мужчина на Украине должен быть готов к тому, чтобы отправиться воевать. Об этом 5 октября заявил спикер Полтавского областного военкомата Роман Истомин.

«Если говорить о «всех» как обо всем населении Украины, то вряд ли. Но если брать именно военнообязанных граждан, то вполне возможно. Я сказал бы так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать родину с оружием в руках», — приводит слова Истомина Telegram-канал «Cтрана.ua».

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Ранее, 5 сентября, в Asia Times сообщалось, что из-за значимых потерь на фронте Украина обратится к Европе с просьбой вернуть украинцев призывного возраста. По словам автора статьи, в Польше и Молдавии уже возникли конфликты из-за попыток Киева забрать мужчин, годных к военной службе.

До этого, 3 сентября, минобороны Украины выпустило приказ, исходя из которого будут мобилизовывать ограниченно годных к военной службе мужчин. Так, ведомство внесло изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в украинской армии.

Ранее, 26 августа, секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на Украине, скорее всего, будет объявлена дополнительная мобилизация.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года. При этом наряду с ним в стране действует закон о всеобщей мобилизации. Согласно распоряжению, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.

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