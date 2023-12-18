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СМИ сообщили о разработке новой стратегии мобилизации на Украине

The Economist: на Украине разрабатывают новую стратегию мобилизации
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Украинцы не стремятся идти на службу, поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают недостаток бойцов. Об этом 17 декабря сообщает The Economist.

«Армейские начальники изо всех сил пытаются заполнить места желающими: некоторые прибегают к призывным рейдам в спортзалах и торговых центрах. Из тех, кто записался таким образом, немногие становятся хорошими солдатами», — пишет издание.

Также издание отмечает, что после элементарной подготовки на европейских военных базах бойцы ВСУ не ожидали, что могут попасть в штурмовое подразделение на локацию с самыми ожесточенными боями.

Министерство обороны Украины осознает проблему и начало работу над новой стратегией мобилизации. «Некоторые ошибочно думают, что есть кто-то другой, кто может сделать всю работу за них», — приводит журнал слова представителя минобороны Украины Иллариона Павлюка.

Мобилизационные реформы будут направлены на формирование цифрового реестра, чтобы новобранцы могли сами определить, где они будут служить. Также планируется разработка более четкой системы отдыха и ротаций: срок службы добровольцев будет ограничен в отличие от нынешней ситуации, где сроки не определены.

Издание подчеркивает, что будущее России выглядит более благосклонным, так как она имеет в четыре раза больше потенциальных солдат.

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Ранее, 17 декабря, генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что уровень подготовки военных частей и формирования новых подразделений оказался в России куда выше по сравнению с украинским. Российские военные также намного успешнее по сравнению с противником применяют FPV-дроны.

В этот же день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о том, что украинских солдат мобилизуют под страхом смерти. Украинцев забирают с дискотек и учебы, уровень их мотивации близится к нулю, утверждает Сальдо.

До этого, 14 декабря, Сальдо опубликовал видео, где украинские военные сообщают, что не согласны с планами президента Украины Владимира Зеленского воевать до последнего украинца. Они заявили, что их терпение скоро кончится и они готовы обратить оружие на Киев.

11 декабря член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская заявила, что Украина провалила мобилизацию, а комплектация армии республики происходит по количественному, а не качественному признаку.

В феврале 2022 года Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, тогда же было введено военное положение. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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