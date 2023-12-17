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Сальдо указал на демотивацию в рядах ВСУ из-за мобилизации под страхом смерти

Сальдо: украинских солдат под страхом смерти отправляют участвовать в боевых действиях
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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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Украинские военнослужащие демотивированы, потому что их «под дулом автомата» загнали в армию и отправили участвовать в боевых действиях. Об этом 17 декабря сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Всё больше и больше в последнее время украинских военных, которых под дулом автомата загоняют в армию, проводят так называемую могилизацию, а не мобилизацию, а они не умеют воевать. Они не хотят воевать и не обучены», — заявил Сальдо в интервью «РИА Новости».

Он добавил, что украинцев начали ловить на дискотеках и в спортзалах, а также забирать с учебы. При этом мотивация среди насильно мобилизованных практически отсутствует.

«Присутствует только одно — принуждение под страхом смерти, поэтому всё больше и больше людей открывают глаза, несмотря на давление пропагандистское, которое подавило другие все альтернативные мнения», — рассказал губернатор Херсонской области.

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14 декабря Сальдо опубликовал видео с пленными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он рассказал, что среди бойцов ВСУ нарастает недовольство планами руководства киевского режима воевать до последнего украинца. Сами пленные среди прочего заявили, что терпение военнослужащих Украины находится на исходе.

11 декабря член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская заявила, что Украина провалила мобилизацию, а комплектация армии республики происходит по количественному, а не качественному признаку.

Перед этим, 8 декабря, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк подчеркнул, что новая волна мобилизации на Украине будет сложной. Как отметил Подоляк, украинскими властями в настоящее время разрабатывается новая программа мобилизационных мероприятий, а также пересматриваются подходы к набору новых граждан в ряды ВСУ.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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