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Сальдо сообщил о недовольстве Зеленским в рядах ВСУ

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Фото: t.me/SALDO_VGA
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Среди украинских военнослужащих нарастает недовольство планами президента Украины Владимира Зеленского воевать до последнего украинца, об этом говорят сдавшиеся в плен недалеко от Крынок бойцы ВСУ. Видео с ними 14 декабря опубликовал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.

«От себя хочу добавить, что в украинских вооруженных формированиях нарастает недовольство планами Зеленского воевать до последнего украинца. Об этом сообщили сдавшиеся в районе Крынок пленные: чтобы остановить Зеленского возмущенные солдаты готовы повернуть оружие на Киев», — рассказал Сальдо.

На кадрах украинские военнослужащие обратились к Зеленскому с просьбой прекратить конфликт.

«Владимир Александрович Зеленский, <…> мы обращаемся к вам, чтобы вы прекратили этот <конфликт>, потому что вы мобилизуете всех. Вы что, хотите, чтобы этот <конфликт> продолжался до последнего украинца? Если вы этого не прекратите, то у военных лопнет терпение. Мы развернемся на Киев», — сказал один из солдат украинской армии.

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Ранее, 14 декабря, президент России Владимир Путин в рамках «Итогов года» рассказал о ситуации в Крынках на левом берегу Днепра. Он отметил, что в Крынках Киев теряет элиту своих военнослужащих — штурмовые отряды. Это глупо и безответственно, подчеркнул он. Также он рассказал, что сами бойцы ВСУ говорят про Крынки, что «это дорога в один конец».

До этого, 5 декабря, генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что военнослужащие ВСУ становятся всё более обозленными из-за недовольства властью. Кривонос подчеркнул, что военные готовы идти на радикальные меры.

В конце ноября сообщалось о росте недовольства бойцов ВСУ генералитетом, правительством и лично президентом страны Владимиром Зеленским. Тогда военнослужащие рассказали изданию о том, что они не знают, куда идут деньги, поступающие от Запада, поскольку им приходится самостоятельно платить за снаряжение, аренду жилья, питание, беспилотники и запчасти к ним. Бойцы отмечали, что чувствуют себя брошенными своим же правительством.

О начале специальной военной операции по защите Донбасса президент России объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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