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Путин сообщил о ситуации в Крынках на левом берегу Днепра

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Президент России Владимир Путин ожидает, что присутствие Вооруженных сил Украины в селе Крынки на левом берегу Днепра скоро закончится. Об этом он сказал 14 декабря в ходе «Итогов года», которые подводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«Я какое-то время назад НГШ (начальнику Генштаба. — Ред.) сказал: «Не спешите их оттуда выдавливать». Прямо скажу, нам выгодно, чтобы они туда подавали бездумно дальше личный состав. К сожалению. Это такая логика вооруженной борьбы. Но они продолжают это делать. Это трагедия, я считаю, для них. <…> Тем не менее министр и НГШ сказали: «Мы постепенно будем сужать это «пространство свободы». Это и происходит. Я думаю, что скоро это и закончится», — отметил российский лидер, отвечая на вопрос военкора Николая Долгачева об этом участке фронта.

Глава государства указал, что в Крынках Киев теряет не просто военнослужащих, а элиту — штурмовые отряды. Это глупо и безответственно, считает президент. При этом он добавил, что потери России там санитарные.

«У наших военнослужащих там потери санитарные — два, три (человека. — Ред.). Вот три дня назад шесть человек были ранены. У противников десятки погибших», — сказал он.

По его словам, ВСУ «пихают людей на истребление» в Крынках, причем сами украинские военнослужащие говорят, что «это дорога в один конец».

Говоря о положении на фронте в целом, Путин подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) РФ практически по всей линии соприкосновения улучшают свое положение, всё находится в активной стадии действий.

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О начале специальной военной операции по защите Донбасса президент России объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040, или через форму на сайте moskva-putinu.ru.

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