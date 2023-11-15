Ожесточенные попытки ВФУ продвинуться на левом берегу Днепра в Херсонской области остаются безуспешными. Небольшое село Крынки в 18 км западнее разрушенной плотины Каховской ГЭС становится символом очередного провала разрекламированного западными СМИ украинского контрнаступления. Информированные источники «Известий» сообщают о том, что в ближайшие дни левый берег Днепра в этом районе будет полностью очищен от ВФУ.

Противостояние на Днепре

Минобороны России 14 ноября сообщило об успешном поражении сил противника на херсонском направлении в районе населенных пунктов Антоновка и Шляховое. По данным российского военного ведомства, ВФУ за сутки потеряли здесь до 95 человек, три польских артсистемы «Краб», три артсистемы советского производства и несколько автомобилей.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, попытки украинского командования поддержать остатки своих подразделений на левом берегу Днепра артиллерийским огнем остаются безуспешными, вражеская артиллерия уничтожается огнем наших подразделений.

Собеседники издания считают, что в ближайшие дни интенсивность боев в районе поселка Крынки может резко возрасти. Замечены попытки ВФУ сосредоточить подкрепления на островах в районе поселка для последующей переправы на левобережье Днепра. Зафиксирована переброска в район подразделений трех украинских бригад морской пехоты.

Отмечается, что российским подразделениям успешно удается предотвращать попытки противники подвозить подкрепление и расширить плацдарм в Крынках.

ВФУ создали корпус морской пехоты из нескольких бригад, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Сейчас они пытаются переправиться на быстроходных лодках, — уточнил он. — Так или иначе, наши ребята их уничтожают, топят. Я думаю, что ситуация там скоро будет под полным контролем. Небольшие группки, которые там есть, мы сбросим в Днепр ударами артиллерии и авиации. Там морская пехота Украины столкнулась с морской пехотой России. 27 ноября будет день рождения нашей морской пехоты, и я думаю, к этому времени ВФУ на левом берегу не будет.

Последний шанс контрнаступления ВФУ

Сражение за пладцарм в районе Крынок ВФУ ведут уже более недели, неся большие потери. Небольшое село на левом берегу Днепра противник выбрал местом высадки крупного десанта. По данным Минобороны России, ВФУ на херсонском направлении потеряли до 550 человек убитыми и ранеными, одиннадцать орудий полевой артиллерии, 40 автомобилей и 35 различных плавсредств.

По мнению источников «Известий», удержание пладцарма у Крынок для ВФУ сейчас единственная возможность доказать своим западным партнерам возможность вести наступательные действия. Резервов украинские командиры не жалеют.

Противник хорошо подготовлен

Известны подробности отдельных боев, в ходе которых ВФУ пытались закрепиться на левом берегу Днепра. В частности, 9 ноября силами мотострелковай роты российской группировки войск «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова была уничтожена большая часть десантного отряда украинской 36-й бригады морской пехоты. Одиннадцать украинских военнослужащих взяли в плен.

Золто рассказал, что через Днепр переправлялись подготовленные военнослужащие — об это свидетельствовало их обмундирование, вооружение, действия.

При эвакуации в тыл, пленные и сопровождавшие их российские бойцы были обстреляны украинской артиллерией и атакованы БПЛА.

ВФУ старались уничтожить своих же, чтобы нам не досталась ценная развединформация, уверен Золто.

Саперы возвращают мирную жизнь

Российские саперы продолжают разминирование населенных пунктов в ДНР, за их работой наблюдал военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Вооруженные формирования Украины превратили жилые кварталы населенных пунктов Донбасса в сплошное минное поле. По словам наших саперов, противник активно использует противопехотные мины, от которых страдает мирное население.

Сапер с позывным Лесник рассказал, что чаще всего им приходится иметь дело с небольшими противопехотными минами, которые установлены в грунте на небольшой глубине.

— В черте гражданской инфраструктуры чаще всего встречаются неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы, а в полях — противопехотные, противотанковые мины или территории, где установлены смешанные заграждения, — отметил командир группы разминирования с позывным Восход.

Сейчас основная работа саперов — это разминирование сельскохозяйственных полей, чтобы весной на них могли начаться посевные работы.

Всего, по данным Минобороны России, в зоне СВО 14 ноября уничтожено до 895 боевиков и 32 единицы военной техники.