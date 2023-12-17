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Генерал ВСУ признал превосходство России в подготовке подразделений

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Фото: Министерство обороны РФ
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Уровень подготовки военных частей и формирования новых подразделений оказался в России куда выше по сравнению с Украиной. Об этом сообщает генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос.

«Они (ВС РФ. — Ред.) в глубоком тылу, даже на территории Российской Федерации активно организовали подготовку и формирование новых частей и подразделений, которые проходят хорошую подготовку, качественную подготовку, что дает им возможности. <...> За счет правильной организации подготовки, правильного использования того оружия, которое они наращивают, они достигают определенных успехов», ― рассказал Кривонос 15 декабря в беседе с украинским «5 каналом».

По словам генерала в отставке, российские военные также намного успешнее по сравнению с противником применяет FPV-дроны. Кривонос считает, что ВС РФ удалось увеличить использование этих эффективных беспилотников по всей линии фронта почти вдвое.

Также собеседник украинского телеканала отметил, что военнослужащие ВС РФ обладают еще одним превосходством над украинскими солдатами: они хорошо мотивированы не только морально, но и финансово.

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В начале декабря издание Bussines Insider сообщило, что солдаты ВСУ, сражающиеся на передовой, чувствуют себя брошенными. Тогда один из украинских военнослужащих сообщил, что солдаты вынуждены самостоятельно докупать многие необходимые на фронте вещи. Так, бойцы на свои деньги купили генераторы, внешние аккумуляторы, теплую одежду, однако с приходом холодов ситуация ухудшится.

До этого, 27 ноября, сообщалось, что в рядах ВСУ растет недовольство генералитетом, правительством и лично Зеленским. Так, солдаты ВСУ указали на «непредусмотрительность» руководства страны, а также заявили об отсутствии системы связи между соседними отрядами в армии. Они отметили, что каждому отделению приходится воевать за себя.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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