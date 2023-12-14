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На Украине предложили мобилизовать женщин на должности в тылу

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Фото: Global Look Press/dpa/Karl-Josef Hildenbrand
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Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила мобилизовать женщин на должности в тылу. Об этом она написала 13 декабря в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Разрабатываемый на Украине законопроект об уравнивании мужчин и женщин в сфере воинской службы позволит проводить мобилизацию последних на должности в тылу. Об этом в своих социальных сетях 13 декабря заявила депутат партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая.

«У женщин будет уникальная отсрочка и право на освобождение от службы — беременность», — рассказала депутат.

Безуглая отметила, что законопроект будет зарегистрирован в Верховной раде в течение двух недель.

«На боевые должности — только по желанию, а вот связисты, финансисты, юристы, кадровики, повара и так далее — а не только медики — в ВСУ [Вооруженных силах Украины] нужны», — цитирует депутата украинское издание «Страна.ua».

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Ранее, 5 декабря, Безуглая призвала женщин вступить в ряды ВСУ на волонтерских началах.

До этого, 8 ноября, Верховная рада поддержала законопроекты президента Украины Владимира Зеленского о продлении военного положения в стране и всеобщей мобилизации до 14 февраля 2024 года.

Еще в сентябре советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин отметил, что на Украине женщин агитируют участвовать в боевых действиях из-за серьезных потерь в живой силе. Он подчеркнул, что призывы распространяются не только на обладательниц военно-учетных специальностей.

В сентябре издание «Страна.ua» сообщало о том, что с 1 октября на Украине введены новые правила постановления на воинский учет для женщин-фармацевтов. Теперь все они должны будут идти в военкоматы и становиться на учет либо обновлять информацию уже в имеющихся военных билетах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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