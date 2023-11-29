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На Украине прислали повестку 86-летней пенсионерке

В Днепре 86-летняя пенсионерка с медицинским образованием получила повестку
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Фото: соцсети
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В Днепре (ранее Днепропетровск) на Украине выписали повестку о явке в военкомат 86-летней женщине с медицинским образованием, сообщило 29 ноября украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«В Днепре выписали повестку 86-летней бабушке, у которой есть медицинское образование», — говорится в сообщении.

О получении бабушкой повестки рассказала в социальных сетях ее внучка. Пенсионерка приехала в Днепр из Артемовска (укр. название — Бахмут) в марте 2022 года и оформила временную регистрацию по месту жительства.

Как напоминает «Газета.Ru», с 1 октября 2023 года на Украине вступило в силу постановление о том, что женщины-медики и фармацевты должны встать на воинский учет.

Днем ранее украинец сбежал из территориального центра комплектации (ТЦК), после того как его мобилизовали. На опубликованном видео мужчина пролез через поврежденную решетку на окне второго этажа ТЦК, а потом спустился вниз. Едва оказавшись на земле, он бросился бежать, но за ним последовал человек в военной форме.

В августе член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сообщил «Известиям», что украинцы начали понимать, что сражаются не за свою свободу, а за интересы других государств и отдельных личностей. Так он прокомментировал слова первого заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка о том, что в стране усугубилась проблема уклонения от мобилизации.

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Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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