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В Верховной раде анонсировали новые ограничения для покинувших страну украинцев

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Граждан Украины, которые уехали за границу и не встали на воинский учет, могут лишить права на консульские и банковские услуги. Об этом 25 декабря заявил член оборонного комитета Рады Вадим Ивченко изданию «Страна.ua».

«Одним из последствий, например, может быть то, что не будут предоставляться консульские услуги, то есть если просроченный паспорт, никто новый не предоставит. Не будут оказывать консульские услуги в виде доверенности, потому что многие делают доверенности на суды в Украине, чтобы либо продать имущество, либо как-нибудь подарить и тому подобное», — сообщил Ивченко.

Он подчеркнул также, что банковские карты уклоняющихся от призыва могут заблокировать.

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Ранее, 20 ноября, на Украине раскрыли схему незаконной переправки за границу уклонистов от службы в армии. Правоохранители установили, что пятеро преступников за денежное вознаграждение в сумме от $3 тыс. систематически переправляли мужчин, не желающих служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ), на территорию Молдавии за пределами официальных пунктов пропуска.

В ноябре украинские правоохранительные органы предъявили депутату Верховной рады обвинение в организации преступной схемы для незаконного вывоза военнообязанных мужчин за границу. По версии следствия, подозреваемый нелегально переправил в соседнее европейское государство брата своей гражданской жены.

В том же месяце сообщалось, что на Украине удалось ликвидировать преступную организацию среди работников военкоматов Киева и некоторых областей страны, которые создали беспрецедентную схему уклонения военнообязанных от мобилизации. Как отмечается, благодаря данной схеме не менее 100 человек выехали за границу. Полностью задокументировали 40 случаев получения денег. Стоимость услуги составляла от $6 тыс. до $10 тыс.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны. Летом текущего года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации.

Кроме того, в сентябре минобороны Украины выпустило приказ, исходя из которого будут мобилизовывать ограниченно годных к военной службе мужчин. Ведомство внесло изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в украинской армии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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