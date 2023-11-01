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На Украине ликвидировали крупную схему выезда уклонистов за границу

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Фото: Global Look Press/Serhiihudakukrinform
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Госбюро расследований Украины ликвидировало преступную организацию среди работников военкоматов Киева и областей Украины, которые создали беспрецедентную схему уклонения военнообязанных от мобилизации. Об этом 1 ноября ГБР сообщило в Telegram-канале.

Как отмечается, благодаря данной схеме не менее 100 человек выехали за границу.

В ней участвовали чиновники девяти военкоматов из Киева и области, руководитель военно-лечебной комиссии из Макаровского района Киевской области и сообщники из других областей Украины.

Полностью задокументировали 40 случаев получения денег. Стоимость услуги составляла от $6 тыс. до $10 тыс.

По данным следствия, организатором схемы является вышедший на пенсию экс-начальник Киевского областного военного комиссариата. Под его контролем другие участники преступной организации вносили недостоверные данные в военно-учетные документы о снятии граждан с учета из-за непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Организатору и шести соучастникам предъявлены обвинения.

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Ранее, 22 октября, полицейские задержали на западе Украины депутата, который попытался незаконно вывезти за границу уклонистов от призыва в армию. В отношении него возбуждено уголовное дело.

3 сентября минобороны Украины выпустило приказ, исходя из которого будут мобилизовывать ограниченно годных к военной службе мужчин. Ведомство внесло изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в украинской армии.

Кроме того, в июне 2023 года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации. Данный закон легализовал мобилизацию граждан, чьи жена, муж или родители имеют первую или вторую группу инвалидности, если у тех есть другие трудоспособные родственники.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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