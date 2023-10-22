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На Украине задержали депутата за вывоз призывников из страны

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Kyrylo Chubotin
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Украинские правоохранительные органы задержали на западе страны депутата, который предпринял попытку незаконно вывезти за границу уклонистов от призыва в армию. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщает украинское издание «Вести».

«Депутат Днестровского райсовета перевозил двух мужчин в автомобиле «Мерседес». В сговоре с неустановленными лицами мужчин планировалось незаконно вывезти за границу, чтобы они избежали мобилизации», — говорится в публикации.

Отмечается, что подозреваемого задержали и открыли в отношении него уголовное производство по ч. 3 ст. 332 УК Украины («Организация и содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины»). На данный момент проводятся следственные действия и готовится ходатайство об избрании меры пресечения.

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Ранее, 17 октября, депутат Верховной рады Александр Дубинский выступил с петицией позволить всем гражданам страны свободно перемещаться, выбирать место жительства и покидать территорию Украины, как об этом сказано в Конституции.

3 сентября минобороны Украины выпустило приказ, исходя из которого будут мобилизовывать ограниченно годных к военной службе мужчин. Ведомство внесло изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в украинской армии.

15 августа спикер пограничной службы страны Андрей Демченко рассказал, что на Украине в условиях военного положения будет установлен более тщательный контроль за выезжающими из страны мужчинами призывного возраста.

В июне 2023 года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации. Данный закон легализовал мобилизацию граждан, чьи жена, муж или родители имеют первую или вторую группу инвалидности, если у тех есть другие трудоспособные родственники.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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