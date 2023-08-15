На Украине заявили о планах усилить контроль за выездом мужчин из страны

Более тщательный контроль за выезжающими из страны мужчинами призывного возраста будет установлен на Украине. Об этом 15 августа рассказал спикер пограничной службы страны Андрей Демченко изданию «РБК-Украина».

«На Украине усилят контроль за выездом мужчин в условиях военного положения. Пограничники совместно с минобороны планируют обмениваться информацией о военнообязанных, чтобы предотвратить незаконный выезд из страны с поддельными документами», — уточняет Демченко.

Он отметил, что многие мужчины, стоящие на воинском учете, пытаются выехать из страны при помощи ненастоящих документов, и усиленный контроль поможет пресекать больше таких случаев. Демченко также добавил, что сейчас выезд из Украины разрешен только мужчинам, которые непригодны к военной службе, остальные граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет не имеют права покидать страну во время военного положения.

По его словам, пограничная служба и министерство обороны стараются тесно сотрудничать с целью улучшения обмена информацией о военнообязанных в базе данных страны. Более того, ведется разработка специальной программы для ускорения доступа в специальные базы данных.

С февраля 2022 года на Украине действует военное положение, кроме того, тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.

В июне 2023 года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации. Данный закон легализовал мобилизацию граждан, чьи жена, муж или родители имеют первую или вторую группы инвалидности, если у тех есть другие трудоспособные родственники.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.