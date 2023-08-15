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На Украине заявили о планах усилить контроль за выездом мужчин из страны
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На Украине заявили о планах усилить контроль за выездом мужчин из страны

Погранслужба Украины: в стране усилят контроль за выездом мужчин
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo Palamarchuk
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Более тщательный контроль за выезжающими из страны мужчинами призывного возраста будет установлен на Украине. Об этом 15 августа рассказал спикер пограничной службы страны Андрей Демченко изданию «РБК-Украина».

«На Украине усилят контроль за выездом мужчин в условиях военного положения. Пограничники совместно с минобороны планируют обмениваться информацией о военнообязанных, чтобы предотвратить незаконный выезд из страны с поддельными документами», — уточняет Демченко.

Он отметил, что многие мужчины, стоящие на воинском учете, пытаются выехать из страны при помощи ненастоящих документов, и усиленный контроль поможет пресекать больше таких случаев. Демченко также добавил, что сейчас выезд из Украины разрешен только мужчинам, которые непригодны к военной службе, остальные граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет не имеют права покидать страну во время военного положения.

По его словам, пограничная служба и министерство обороны стараются тесно сотрудничать с целью улучшения обмена информацией о военнообязанных в базе данных страны. Более того, ведется разработка специальной программы для ускорения доступа в специальные базы данных.

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С февраля 2022 года на Украине действует военное положение, кроме того, тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.

В июне 2023 года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации. Данный закон легализовал мобилизацию граждан, чьи жена, муж или родители имеют первую или вторую группы инвалидности, если у тех есть другие трудоспособные родственники.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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