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Депутат рады призвал Зеленского позволить украинцам покидать страну

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alona_nikolaievych
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Депутат Верховной рады и бывший член партии «Слуга народа» Александр Дубинский выступил 16 октября с петицией, которая призывает президента Украины Владимира Зеленского позволить всем гражданам страны свободно перемещаться, выбирать место жительства и покидать территорию Украины, как об этом сказано в Конституции.

В тексте петиции, опубликованной на сайте украинского президента, автор ссылается на статьи Конституции, законы и права граждан, которые оказались ущемлены постановлением кабинета министров Украины «Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины» № 57 от 27 января 1995 года.

«Учитывая нормы действующего законодательства, запрет на выезд граждан в зависимости от их пола и возраста грубо нарушает конституционные права граждан, закрепленные Основным Законом Украины», — указывает Дубинский.

Петиция депутата рады к концу 16 октября набрала чуть более 230 подписей из 25 тыс. необходимых.

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5 октября на Украине допустили возможность призыва всех мужчин в ряды украинской армии. Спикер Полтавского областного военкомата Роман Истомин заявил, что каждый мужчина должен в стране быть готов к тому, чтобы отправиться воевать.

3 сентября минобороны Украины выпустило приказ, исходя из которого будут мобилизовывать ограниченно годных к военной службе мужчин. Ведомство внесло изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в украинской армии.

15 августа спикер пограничной службы страны Андрей Демченко рассказал, что на Украине в условиях военного положения будет установлен более тщательный контроль за выезжающими из страны мужчинами призывного возраста.

В июне 2023 года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации. Данный закон легализовал мобилизацию граждан, чьи жена, муж или родители имеют первую или вторую группы инвалидности, если у тех есть другие трудоспособные родственники.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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