Украинские правоохранительные органы предъявили депутату Верховной рады обвинение в организации преступной схемы для незаконного вывоза военнообязанных мужчин за границу. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

«Служба безопасности и ГБР (Государственное бюро расследований. — Ред.) собрали доказательную базу на действующего народного депутата, который подозревается в организации схемы для незаконного выезда мужчин за границу», — говорится в заявлении СБУ.

Согласно материалам дела, подозреваемый нелегально переправил в соседнее европейское государство брата своей гражданской жены. Для этого он использовал подконтрольную общественную организацию: через нее он оформлял «нужных людей» как волонтеров, чтобы получить разрешение на их выезд за границу. Установлено, что ему помогали директор этой организации, а также экс-помощник депутата Киевского областного совета 8-го созыва.

Во время обысков у фигурантов дела были обнаружены флеш-носители и мобильные телефоны с доказательствами их незаконной деятельности, а также печати, письма и договоры, которые были необходимы для реализации преступной схемы.

В настоящий момент досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения всем фигурантам дела.

Отмечается, что по ст. 332 Уголовного кодекса Украины («Незаконная переправка лиц через государственную границу») закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Ранее, 1 ноября, ГБР сообщало, что удалось ликвидировать преступную организацию среди работников военкоматов Киева и областей Украины, которые создали беспрецедентную схему уклонения военнообязанных от мобилизации. Как отмечается, благодаря данной схеме не менее 100 человек выехали за границу. Полностью задокументировали 40 случаев получения денег. Стоимость услуги составляла от $6 тыс. до $10 тыс.

Ранее, 22 октября, полицейские задержали на западе Украины депутата, который попытался незаконно вывезти за границу уклонистов от призыва в армию. В отношении него возбуждено уголовное дело.

3 сентября минобороны Украины выпустило приказ, исходя из которого будут мобилизовывать ограниченно годных к военной службе мужчин. Ведомство внесло изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в украинской армии.

Кроме того, в июне 2023 года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации. Данный закон легализовал мобилизацию граждан, чьи жена, муж или родители имеют первую или вторую группу инвалидности, если у тех есть другие трудоспособные родственники.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.