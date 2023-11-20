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На Украине раскрыли схему незаконной переправки уклонистов за границу

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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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На западе Украины раскрыли схему незаконной переправки за границу уклонистов от службы в армии, сообщила в понедельник, 20 ноября, пресс-служба офиса украинского генпрокурора. На Украине раскрыли схему незаконной переправки уклонистов за границу.

Правоохранители установили, что пятеро преступников за денежное вознаграждение в сумме от $3 тыс. систематически переправляли мужчин, не желающих служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ), на территорию Молдавии за пределами официальных пунктов пропуска.

«На Буковине задержана преступная группа, которая наладила канал нелегального выезда уклонистов с территории Буковины в Молдавию. Цена такой «услуги» стартовала от $3 тыс. с одного человека», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале. Уточняется, что за месяц прибыль преступной группы составляла около $100 тыс.

В ведомстве добавили, что участники организованной группы тщательно конспирировали противоправную деятельность — постоянно меняли маршруты прохождения границы, назначали разные места для встречи и наблюдали за нарядами пограничников, патрулирующих местность.

Их деятельность, как отмечается, удалось разоблачить при международном сотрудничестве украинских и молдавских правоохранительных органов. Задержанным предъявлено подозрение по факту незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Преступникам грозит до семи лет лишения свободы.

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Ранее в ноябре украинские правоохранительные органы предъявили депутату Верховной рады обвинение в организации преступной схемы для незаконного вывоза военнообязанных мужчин за границу. По версии следствия, подозреваемый нелегально переправил в соседнее европейское государство брата своей гражданской жены.

В том же месяце сообщалось, что на Украине удалось ликвидировать преступную организацию среди работников военкоматов Киева и некоторых областей страны, которые создали беспрецедентную схему уклонения военнообязанных от мобилизации. Как отмечается, благодаря данной схеме не менее 100 человек выехали за границу. Полностью задокументировали 40 случаев получения денег. Стоимость услуги составляла от $6 тыс. до $10 тыс.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны. Летом текущего года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации.

Кроме того, в сентябре минобороны Украины выпустило приказ, исходя из которого будут мобилизовывать ограниченно годных к военной службе мужчин. Ведомство внесло изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в украинской армии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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