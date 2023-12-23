Президента Украины Владимира Зеленского могут сместить и расстрелять по приказу главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом 22 декабря заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

«На Украине нарушился баланс в отношениях между гражданской и военной властью. Зеленский шпионит за главнокомандующим армией. Залужный уже вовлечен в политику. <…> Я прогнозирую, что в январе или феврале на Украине произойдет переворот и Зеленского расстреляют, как руководителя Румынии Николае Чаушеску», — предположил эксперт.

Также Риттер сравнил Зеленского с Гитлером, указав, что его пресс-конференция была полным провалом.

«Представьте, если бы нацистский диктатор дал интервью в апреле 1945 года, именно так это бы и выглядело», — сказал он.

Ранее в этот день бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президентству Зеленского положат конец коррумпированные офицеры.

18 декабря бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сказал, что Залужный может попробовать свергнуть Зеленского.

6 декабря американский политолог Джон Вароли поделился с «Известиями», что руководство США устало от президента Зеленского, который проиграл в конфликте с Россией, поэтому Вашингтон скоро избавится от него и забудет об этом конфликте уже к президентским выборам в стране.

Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак 7 декабря призвал Зеленского уйти в отставку из-за вызванных им конфликтов между украинскими военачальниками.

2 декабря сообщалось, что рейтинг доверия украинского населения к Залужному превысил аналогичный показатель Зеленского. Выяснилось, что главкому доверяют 82% респондентов, в то время как Зеленскому — 72%.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.