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Зеленского предупредили об ударе от коррумпированных офицеров

Полковник Макгрегор: по Зеленскому нанесут удар коррумпированные офицеры
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор 22 декабря заявил, что президентству Владимира Зеленского положат конец коррумпированные офицеры.

«Они все коррумпированы, и мы это понимаем, но даже коррумпированные офицеры чувствуют накал страстей и хотят положить этому конец», — написал он на своей странице в Х.

Как отметил Макгрегор, сложившаяся ситуация вызвана тем, что среди военных нарастает недовольство Зеленским. На этом фоне экс-советник главы Пентагона выразил мнение, что украинский президент может разделить участь Бенито Муссолини.

«Зеленский становится фигурой, подобной Муссолини. Он стал невероятно непопулярным на Украине, и его уже ненавидят большинство его генералов и офицеров», — считает аналитик.

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Ранее, 8 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз (ЕС) не готов и не может принять Украину в сообщество по нескольким причинам, но самая главная из них — это то, что она является одной из самых коррумпированных стран мира.

31 октября Макгрегор заявил, что единственные события, происходящие сейчас внутри Украины, ― это коррупция и криминал. По его словам, на Западе сейчас немногие готовы признать это, хотя ситуация и меняется.

Главный редактор ZN.ua Юлия Мостовая 14 октября в ходе проходившей в Киеве конференции National Media Talk 2023 рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал от украинских журналистов не освещать факты коррупции в стране, если о таковых им станет известно. Она отметила, что украинский лидер высказал свою просьбу на фоне расследования о завышенных ценах на продукты для украинского минобороны.

11 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Украина является «оазисом коррупции», а ее президент в настоящее время находится в достаточно сложном положении и начинает надоедать Европе и США.

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