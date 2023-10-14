На Украине сообщили о требовании Зеленского к СМИ замалчивать факты коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от украинских журналистов не освещать факты коррупции в стране, если о таковых им станет известно. Об этом заявила главный редактор ZN.UA Юлия Мостова.

В ходе проходившей в Киеве конференции National Media Talk 2023 Мостова рассказала, что украинский лидер высказал свою просьбу на фоне расследования о завышенных ценах на продукты для украинского минобороны. При этом Зеленский предложил журналистам не обращаться к властям при выявлении фактов коррупции, а вовсе замалчивать данные ситуации.

«Он (Зеленский. — Ред.) сказал: молчите до победы. Если будем молчать, никакой победы не будет», — приводит ее слова издание New Voice.

Отмечается, что одновременно с заявлением украинского главы в офисе президента анонсировали проверку цен на продовольствие для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 5 октября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что борьба с коррупцией станет одним из ключевых направлений единого плана реформ страны до 2027 года.

За день до этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Украина является «оазисом коррупции», а ее президент в настоящее время находится в достаточно сложном положении и начинает надоедать Европе и США.

На фоне борьбы с беззаконием украинские власти проводят громкие кадровые перестановки. Так, например, 18 сентября правительство страны уволило шестерых заместителей министра обороны в связи с коррупционными скандалами.