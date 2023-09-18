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Кабмин Украины уволил шестерых замминистра обороны и госсекретаря ведомства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Правительство Украины уволило шестерых заместителей министра обороны и госсекретаря ведомства. Об этом сообщил в понедельник, 18 сентября, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Только что кабмин уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства», — написал он в Telegram.

Таким образом, сняты с должностей заместители министра обороны Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега, Анна Маляр, Ростислав Теодозиевич, Денис Шарапов и Андрей Шевченко, а также Константин Ващенко, занимавший должность государственного секретаря ведомства.

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3 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил, что министр обороны Алексей Резников покинет свой пост, его место займет председатель Фонда госимущества Рустем Умеров. Свое решение он объяснил тем, что ведомство нуждается в новых подходах к взаимодействию с военными и обществом в целом. Сам Резников написал заявление об отставке на следующий день.

Глава крымского парламента Владимир Константинов 4 сентября выразил мнение, что отставка министра обороны Украины связана с провалом контрнаступления украинских Вооруженных сил. Он отметил, что никакого влияния на общую ситуацию на фронте замена руководителя ведомства иметь не будет, поскольку на высокие должности на Украине принимают «кого попало, людей, которые ничего не понимают в военной сфере».

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