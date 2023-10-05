Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Армении выразил разочарование заявлениями делегации ООН по Карабаху
Мир
На Украине допустили возможность призыва всех мужчин в ВСУ
Армия
Российские мотострелки выдавили ВФУ из занимаемого ими поселка
Мир
На Украине сообщили о взрыве в Киеве
Происшествия
В Белгородской области системы ПВО сбили шесть беспилотников
Мир
ЦПВС заявил о подготовке террористами в Сирии провокации против сил РФ
Мир
Адвокаты Трампа подали ходатайство о прекращении дела из-за его «абсолютного иммунитета»
Мир
Лидера партии АдГ выписали из больницы после нападения на митинге
Мир
Пентагон подтвердил, что самолет США сбил турецкий БПЛА в Сирии
Экономика
Зампред комитета Госдумы заявил об устойчивости макроэкономики РФ
Мир
Американский самолет сбил турецкий беспилотник над Сирией
Происшествия
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью
Происшествия
Под Волгоградом в ДТП с микроавтобусом пострадало пять человек
Происшествия
В Нижегородской области в бассейне утонул пятилетний ребенок

Шмыгаль назвал борьбу с коррупцией ключевым направлением будущих реформ Украины

0
Фото: Global Look Press/Pavlo Gonchar
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Борьба с коррупцией станет одним из ключевых направлений единого плана реформ Украины до 2027 года. Об этом 5 октября сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на презентации антикоррупционной программы министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Реформы разрабатываются Киевом на основании «концепта усиления устойчивости демократии на Украине» президента Украины Владимира Зеленского и требований Запада, которые, по словам Шмыгаля, должны быть полностью учтены.

Украинский министр также отметил, что в этот день будет презентована антикоррупционная программа. Она будет являться продолжением уже принятого правительством плана на 2023–2025 годы.

Премьер-министр сообщил, что программа будет включать в себя 1,7 тыс. мероприятий в 15 сферах. Так, планируется внедрить 63 новых цифровых продукта, которые, по мнению Шмыгаля, «позволят существенно уменьшить возможности для любых злоупотреблений». При этом он отметил, что все министерства Украины должны будут принять собственные актуальные антикоррупционные планы.

ООН будет доброй и ласковой: международная организация нуждается в реформах
Однако провести их будет очень непросто

Белый дом 26 сентября призвал Киев провести ряд структурных реформ для возможности получения дальнейшей помощи со стороны США. Требования были изложены в документе под названием «Перечень приоритетных реформ. Реформы, связанные с условиями оказания помощи от США» и включают обширный ряд изменений в различных отраслях экономики и обороны. В частности, предлагалось реформировать и службу безопасности страны. Согласно тексту документа, у Киева есть 18 месяцев на осуществление всех предписаний.

На следующий день заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной рады Ярослав Юрчишин в интервью украинской радиостанции NV назвал ошибкой решение администрации США связать вопрос о поставках оружия Киеву с проведением реформ на Украине. По мнению первого заместителя, проведение реформ является внутренней задачей страны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023