Шмыгаль назвал борьбу с коррупцией ключевым направлением будущих реформ Украины

Борьба с коррупцией станет одним из ключевых направлений единого плана реформ Украины до 2027 года. Об этом 5 октября сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на презентации антикоррупционной программы министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Реформы разрабатываются Киевом на основании «концепта усиления устойчивости демократии на Украине» президента Украины Владимира Зеленского и требований Запада, которые, по словам Шмыгаля, должны быть полностью учтены.

Украинский министр также отметил, что в этот день будет презентована антикоррупционная программа. Она будет являться продолжением уже принятого правительством плана на 2023–2025 годы.

Премьер-министр сообщил, что программа будет включать в себя 1,7 тыс. мероприятий в 15 сферах. Так, планируется внедрить 63 новых цифровых продукта, которые, по мнению Шмыгаля, «позволят существенно уменьшить возможности для любых злоупотреблений». При этом он отметил, что все министерства Украины должны будут принять собственные актуальные антикоррупционные планы.

Белый дом 26 сентября призвал Киев провести ряд структурных реформ для возможности получения дальнейшей помощи со стороны США. Требования были изложены в документе под названием «Перечень приоритетных реформ. Реформы, связанные с условиями оказания помощи от США» и включают обширный ряд изменений в различных отраслях экономики и обороны. В частности, предлагалось реформировать и службу безопасности страны. Согласно тексту документа, у Киева есть 18 месяцев на осуществление всех предписаний.

На следующий день заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной рады Ярослав Юрчишин в интервью украинской радиостанции NV назвал ошибкой решение администрации США связать вопрос о поставках оружия Киеву с проведением реформ на Украине. По мнению первого заместителя, проведение реформ является внутренней задачей страны.