Белый дом призвал Киев к реформам для дальнейшей военной поддержки

Заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Майкл Пайл направил украинскому руководству письмо с перечнем реформ, которые Киеву необходимо провести для дальнейшего получения военной помощи со стороны Вашингтона. Об этом сообщило 25 сентября издание «Украинская правда», опубликовав текст письма.

Документ вышел под названием «Перечень приоритетных реформ. Реформы, связанные с условиями оказания помощи от США». Согласно его тексту, Украина должна провести либерализацию цен на газ и электроэнергию. По мнению авторов, такие меры обеспечат «финансовую устойчивость компаний и операторов».

Еще одно требование состоит в расширении наблюдательного совета компаний «Укрэнерго» и «Нафтогаз». Гражданами каких стран должны стать новые члены совета, не уточняется.

В письме Вашингтон также призывает усилить Национальное антикоррупционное бюро Украины, предоставив ему право на прослушивание и «исключительные полномочия по расследованию резонансных коррупционных дел».

Предлагается реформировать и Службу безопасности Украины — правоохранительный орган, отвечающий за контрразведывательную работу, борьбу с терроризмом и киберпреступностью.

Среди других предложений Вашингтона — принятие законопроекта, касающегося восстановления обязательного декларирования активов для всех государственных служащих и судей. Таким образом, в случае его принятия украинские госслужащие должны будут отчитаться не только за 2022 год, но и за 2021-й.

Согласно тексту документа, Киеву необходимо сформировать новый наблюдательный совет при государственном концерне «Украинская оборонная промышленность» и привести государственные закупки вооружения в соответствие со стандартами НАТО, что якобы обеспечит прозрачность, подотчетность и конкуренцию в сфере оборонных закупок.

Письмо подразумевает в том числе реформу таможенной и пограничной служб Украины, национальной полиции и министерства обороны, реорганизацию Бюро экономической безопасности, Высшего антикоррупционного суда и других пунктов.

Установленный срок на осуществление всех предписаний составляет 18 месяцев.

Ранее, 25 сентября, бывший спецпомощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного Дэн Райс отметил, что на этой неделе США могут объявить о поставках Украине ракет ATACMS с кассетной боевой частью. Он добавил, что запуск таких ракет будет осуществляться с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По словам бывшего спецпомощника, ATACMS могут поражать цели на расстоянии 300 км.

В этот же день в американских СМИ заявили, что Украине придется отдать Харьков и Одессу в случае отказа от мирных переговоров с Россией. Передается, что страна уже потеряла около двух третей Донецка, половину Запорожья, половину Херсона.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.