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Newsweek сообщил о возможном объявлении США о поставках ATACMS Киеву на неделе

Экс-спецпомощник Залужного Райс: США могут объявить о поставке ATACMS на этой неделе
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Фото: US Department of Defense
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Власти США могут объявить о поставках Украине ракет ATACMS с кассетной боевой частью на этой неделе. Об этом 25 сентября сообщил журнал Newsweek со ссылкой на бывшего спецпомощника главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного Дэна Райса.

«Получение одобрения на этой неделе для HIMARS DPICM изменит правила игры. И без обучения и изменений, скорее всего, он будет на поле боя на следующей неделе, что имеет огромное значение. Когда эти ракеты запускаются, они преодолевают звуковой барьер. Для меня это звук свободы», — отметил Райс.

Запускать такие ракеты сможет реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS. По словам Райса, ATACMS могут поражать цели на расстоянии 300 км. Эти ракеты могут испытать в бою уже в начале октября.

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Ранее, 22 сентября, издание Politico сообщило, что чиновники в администрации президента США Джо Байдена считают, что поставки Украине ATACMS не смогут повлиять на ход украинского конфликта. По мнению политиков, слишком много времени и сил у украинской армии занимает разминирование территории. Кроме того, через несколько недель в зоне спецоперации закончится хорошая погода и наступит сезон дождей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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