Американский радиоведущий Скотт Хортон заявил, что Украина может потерять Харьков и Одессу, если откажется от мирных переговоров с Россией. Об этом в понедельник, 25 сентября, он рассказал в эфире канала Judging Freedom на YouTube.

«Украина уже потеряла около двух третей Донецка, половину Запорожья, половину Херсона. И даже если они отобьют Харьков, то потеряют его снова. Киев может даже потерять Одессу, которая является чрезвычайно важным портовым городом», — объяснил он.

По его мнению, ради мира стране придется отказаться от значительного объема восточной части страны.

Он также отметил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины обернулось настоящей катастрофой. Хортон также сомневается в успехе запланированного на лето 2024 года украинского наступления.

Ведущий акцентировал свое внимание на то, что стране удалось бы избежать обострения конфликта, если бы западные страны не вынудили президента Украины начать боевые действия.

По мнению эксперта, у Украины есть только один способ завершить спецоперацию — капитулировать. Джонсон уверен, что Россия в любом случае не отдаст Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, а Киев не в том положении, чтобы что-то диктовать Москве.

«Ни один из этих регионов не вернется назад — и точка», — подытожил он.

21 сентября американский журналист-расследователь Сеймур Херш сообщил, что в США сомневаются в возможности ВСУ преодолеть российскую оборону. По его словам, у украинской армии нет шансов на победу.

В тот же день журналист издания Foreign Policy Джек Детч предупредил о том, что у ВСУ осталось не более шести недель до того, как они перестанут быть способными активно продолжать вести боевые действия. ВСУ будут испытывать проблемы с поставляемыми с Запада танками и БМП Abrams, Bradley и Stryker — техника увязнет в непроходимой после дождей почве.

Днем ранее, 20 сентября, газета The New York Times написала, что в ходе контрнаступления ВСУ столкнулись с сопротивлением, какого не существовало на территории Европы со времен окончания Второй мировой войны. По мнению авторов статьи, попытки продвижения украинской армии будут нести за собой огромные потери как техники, так и личного состава.

12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что результатов контрнаступления Украины нет. По его словам, потери противника составили 71,5 тыс. человек и 543 танка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.