США сомневаются в том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут преодолеть российскую оборону. Об этом заявил американский журналист-расследователь Сеймур Херш в четверг, 21 сентября.

«В американском разведывательном сообществе есть значительные элементы, которые, опираясь на полевые сводки и данные технической разведки, считают, что деморализованная украинская армия отказалась от возможности преодолеть сильно заминированные трехъярусные линии российской обороны», — отметил Херш на платформе Substack.

Помимо этого, журналист подчеркнул, что ВСУ также передумали переносить боевые действия на территорию Крыма или Донбасса. По его словам, у украинской армии нет шансов на победу.

Херш также написал со ссылкой на слова американского чиновника, что вооруженный конфликт продолжается только потому, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на этом. Отмечается также, что в Белом доме и офисе украинского лидера не обсуждается вопрос прекращения боевых действий и не проявляется интерес к переговорам.

21 сентября стало известно, что журналист издания Foreign Policy Джек Детч предупредил о том, что у ВСУ осталось не более шести недель до того, как боевики перестанут быть способными активно продолжать вести боевые действия. Он указал, что украинские военнослужащие начнут испытывать проблемы с такой поставляемой с Запада техникой, как танки и БМП Abrams, Bradley и Striker, которая попросту увязнет в непроходимой размягчившейся после дождей почве.

Еще 12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что результатов контрнаступления Украины нет. По его словам, потери противника составили 71,5 тыс. человек и 543 танка.

Также днем ранее Зеленский отметил, что ВСУ несут большие потери. Он уточнил, что контрнаступление не кино и не будет иметь хеппи-энда.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.