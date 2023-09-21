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В США предупредили Киев об опасных переменах для ВСУ

Foreign Policy: у Киева осталось шесть недель активного ведения боевых действий
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Фото: Соцсети
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У Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось не более шести недель, чтобы быть способными активно продолжать вести боевые действия. Об этом сообщает журналист издания Foreign Policy Джек Детч.

«У Украины осталось примерно шесть недель сезона ведения боевых действий, прежде чем дождь начнет влиять на ландшафт, превращая сухую почву в грязь», ― пишет Детч в своей статье, которая была опубликована 19 сентября.

По словам автора, украинские бойцы начнут испытывать проблемы с такой поставляемой ВСУ с Запада техникой, как танки и БМП Abrams, Bradley и Striker, которая попросту увязнет в непроходимой размягчившейся после дождей почве.

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12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что результатов контрнаступления Украины нет. По его словам, потери противника составили 71,5 тыс. человек и 543 танка.

Ранее, 11 сентября, Зеленский отметил, что ВСУ несут большие потери. Он уточнил, что контрнаступление украинской армии — не кино и не будет иметь хеппи-энда.

До этого, 6 сентября, сообщалось, что в администрации США высказали предположение, что стратегические действия Украины закончатся через шесть-семь недель. Среди американских должностных лиц есть мнения, что ВСУ уже понесли тяжелые потери, бросив в бой большую часть своих резервов, и продвинуться далеко вряд ли смогут.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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