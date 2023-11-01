Соединенные Штаты не дадут закончиться украинскому конфликту. Об этом 31 октября сообщил экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале журналиста Стивена Гарднера.

По словам Магрегора, власти США хотят создать иллюзию того, что в Киеве происходит что-то хорошее, несмотря на то что это не соответствует действительности.

Эксперт подчеркнул, что единственные события, происходящие сейчас внутри Украины, ― это коррупция и криминал. По его словам, на Западе сейчас немногие готовы признать это, хотя ситуация и меняется.

«Украинцы гибнут ни за что, без всякой цели», ― резюмировал Гарднер.

В этот же день журналист CNN Нил Хауэр заявил, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) считают, что одной из причин провала контрнаступления является нехватка боеприпасов.

Ранее, 30 октября, журнал Time сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский разозлился из-за итогов своей осенней поездки в Вашингтон. Он видит, что интерес к Украине в мире ослабевает, как и уровень международной поддержки. Он чувствует предательство со стороны западных союзников, отметил источник издания.

Тогда же полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что потери ВСУ критичны для боеспособности, страна без западной помощи восстановиться уже не сможет. По словам эксперта, всё, что Украина подготовила к контрнаступлению, она потеряла.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.